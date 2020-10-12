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12.10.2020 (16:55)

В истребительном авиационном полку ЗВО прошло учение по тушению природных пожаров

В Республике Карелия на базе истребительного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил Западного военного округа, состоялось пожарно-тактическое учение штатного пожарного подразделения.

По замыслу учения, возгорание произошло в лесной полосе, в 50 метрах от склада с горюче-смазочными материалами. По тревоге был поднят личный состав пожарного подразделения. Дежурная служба оперативно отработала взаимодействие с городскими пожарными службами, которые прибыли к месту тушения в течение 10 мин.

Перед началом учения был проведен инструктаж по требованиям пожарной безопасности с демонстрацией действий личного состава при локализации и тушении очага возгорания, а также по принятию неотложных мер по спасению раненых, получивших различные степени ожогов.

В локализации очага возгорания принимали участие военнослужащие трех расчётов пожарно-спасательной команды совместно с пожарными расчётами МЧС, всего более 50 человек, при этом была задействована специализированная пожарная техника АЦ-5.0-40.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Западный военный округ , Пожарная безопасность
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