12.10.2020 (16:49)

В летнем периоде обучения силы поисково-спасательного обеспечения ВМФ провели ряд комплексных учений по оказанию помощи аварийным подводным лодкам

В летнем периоде обучения силы поисково-спасательного обеспечения Военно-Морского Флота (ВМФ) России провели ряд комплексных учений по оказанию помощи подводным лодкам, терпящим бедствие.

Учения, в ходе которых отрабатывался поиск и спасение экипажей условно аварийных подводных лодок, состоялись на Северном, Тихоокеанском, Балтийском и Черноморском флотах с привлечением спасательных, спасательно-буксирных судов, катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения и модульных поисково-спасательных катеров, а также с применением беспилотных летательных аппаратов, роботизированных поисково-спасательных средств и спасательных глубоководных аппаратов.

В ходе учений отрабатывались действия дежурных сил из состава служб поисковых и аварийно-спасательных работ флотов, а также вопросы своевременного обнаружения и классифицирования подводных объектов.

Особое внимание уделялось мероприятиям по обеспечению жизнедеятельности на подводных лодках, оказавшихся на грунте, подъему моряков-подводников с условно аварийных подводных лодок на поверхность, своевременному обнаружению и спасанию людей, оказавшихся в воде.

Такие учения проводятся на ежегодной основе для подтверждения готовности сил поисково-спасательного обеспечения ВМФ России к действиям по предназначению в ситуациях различного уровня сложности.

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