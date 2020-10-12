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12.10.2020 (16:12)

Ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» Черноморского флота провёл артиллерийские стрельбы в море

Боевые расчёты ракетного корабля на воздушной подушке (рквп) «Самум» Черноморского флота провёли артиллерийские стрельбы в одном из полигонов боевой подготовки в акватории Чёрного моря.

В рамках мероприятия боевой подготовки моряки выполнили подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

В качестве надводной цели был использован корабельный щит-мишень, имитирующий корабль условного противника. Воздушными целями стали светящиеся авиационные бомбы (САБ), сброшенные с самолёта Морской авиации и ПВО ЧФ.

Также артиллерийские расчёты рквп «Самум» ЧФ провели стрельбы по макетам плавающим мин.

На завершающем этапе стрельб моряки отработали алгоритм действий по организации противовоздушной обороны корабля на переходе морем с постановкой радиоэлектронных помех.

Артиллерийские стрельбы экипажа рквп «Самум» прошли в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Корабли , Южный военный округ
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