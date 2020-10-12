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12.10.2020 (16:09)

В подмосковном парке «Патриот» появился уникальный экспонат — воссозданный бронепоезд БП-43 времен Великой Отечественной войны

В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области появился уникальный экспонат — воссозданный бронепоезд БП-43 времен Великой Отечественной войны.

В церемонии открытия нового выставочного экспоната принял участие заместитель Министра обороны Российской Федерации начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Бронепоезд защищал Москву в годы войны. Теперь его точная копия обрела новый дом. В ходе экскурсии первыми в кабине машиниста побывали юнкоры Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия , Великая Отечественная война (ВОВ) , Парк Патриот
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