12.10.2020 (16:09)

В подмосковном парке «Патриот» появился уникальный экспонат — воссозданный бронепоезд БП-43 времен Великой Отечественной войны

В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области появился уникальный экспонат — воссозданный бронепоезд БП-43 времен Великой Отечественной войны.

В церемонии открытия нового выставочного экспоната принял участие заместитель Министра обороны Российской Федерации начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Бронепоезд защищал Москву в годы войны. Теперь его точная копия обрела новый дом. В ходе экскурсии первыми в кабине машиниста побывали юнкоры Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

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