12.10.2020 (15:51)

Экипажи транспортно-боевых вертолётов ЦВО выполнили полеты в сложных погодных условиях в Сибири

Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ-В и Ми-24П отдельного вертолетного полка Центрального военного округа (ЦВО), базирующегося в Новосибирской области, выполнили учебно-тренировочные полеты в сложных погодных условиях.

Во время полетов военные летчики совершенствовали технику пилотирования на разных высотах при низкой облачности, произвели поиск и спасение условно раненых военнослужащих, а также их эвакуацию в режиме зависания. Кроме этого, экипажи вертолетов Ми-24П отработали элементы пилотирования боевых машин на предельно малых высотах с целью скрытия от средств противовоздушной обороны условного противника.

Полеты в условиях низкой облачности позволяют скрытно выводить вертолеты на заданные наземные цели и исключить возможность нанесения поражения противником из стрелкового оружия.

К учению привлекались более 50 военнослужащих летного состава, было задействовано пять единиц военной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения будут проведены более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

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