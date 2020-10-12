12.10.2020 (15:40)

В соединениях и воинских частях ВДВ продолжается итоговая контрольная проверка войск за 2020 год

Комплексные комиссии командования Воздушно-десантных войск продолжают проверку соединений и воинских частей за 2020 учебный год.

В период с 12 по 23 октября проверку пройдут соединения и воинские части из Новороссийска, Ставрополя, Анапы, Феодосии, Ульяновска, Камышина, Омска, соединения ВДВ, дислоцированные в Подмосковье.

В соответствии с расписанием проверки военнослужащие будут оцениваться по результатам контрольных занятий по огневой, тактической, технической и специальной подготовкам.

Комиссии в воинских частях оценят уровень подготовки личного состава, а также состояние ВВСТ, готовность соединений и воинских частей осуществить мероприятия по приведению в высшие степени готовности. Кроме того, будут проверены обустройство полигонов и объекты тыла военных городков.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице