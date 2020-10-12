12.10.2020 (15:22)

Артиллеристы ЦВО в Сибири уничтожили условного противника из самоходных пушек «Малка» на дистанции в 30 километров

Военнослужащие артиллерийского соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, в ходе учения уничтожили позиции условного противника из мощных 203-миллиметровых самоходных пушек «Малка».

Артиллеристы нанесли удар по позициям условного противника с расстояния около 30 км. Вести огонь на значительном удалении помогали расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», которые проводили корректирование огня в режиме реального времени.

В учении, которое проходило на полигоне Юргинский в рамках итоговой проверки за летний период обучения, принимали участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения будут проведены более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице