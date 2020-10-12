12.10.2020 (15:09)

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота провели стрельбы в темное время суток

На полигоне Пугачево в восточной части Калининградской области военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота отработали специальные задачи в ночных условиях.

В ходе занятий по огневой подготовке военнослужащие вели огонь из штатного стрелкового оружия — автоматов и пулеметов, снайперских винтовок, а также ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 — с учетом темного времени суток.

Учебные задачи для снайперов, гранатометчиков и пулемётчиков отрабатывались в составе пар, групп и расчетов. В целях развития внимания у военнослужащих во время практической стрельбы была создана новая оперативная обстановка с применением современных радиоуправляемых мишеней.

На занятия по огневой подготовке, половина из которых проходили в темное время суток, поэтапно привлекался весь личный состав объединения Балтийского флота.

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