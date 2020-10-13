13.10.2020 (01:00)

В Астрахани прошло торжественное вступление новых участников в ряды Юнармии

В Астрахани в музее Боевой славы прошло торжественное вступление в ряды юнармейцев новых участников отряда «Комета» городской Гимназии № 1.

Мероприятий прошло под руководством начальника Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил генерал-майора Алексея Ротько и заместителя начальника центра полковника Алексея Малахова.

Церемония проводилась при поддержке активистов отрядов астраханского регионального отделения движения «Юнармия» Ксении Бузины и Дарьи Малаховой, начальника штаба регионального отделения Юнармии по Астраханской области Павла Мамонтова.

Генерал-майор Алексей Ротько пожелал ребятам быть достойными юнармейцами и с гордостью нести юнармейский флаг, изучать и сохранять традиции и историю Отечества, быть добрыми и отзывчивыми.

После напутственных слов наставника ребята, победители городских и районных олимпиад, спортсмены, горячо любящие свою Родину и свой край, в торжественной обстановке дали клятву быть верными своему Отечеству и юнармейскому братству.

После принятия торжественной клятвы генерал-майор Алексей Ротько и полковник Алексей Малахов вручили каждому вступившему значок и удостоверение юнармейца, а новобранцы представили вниманию гостей концертные номера: исполнили гимн Юнармии, патриотические песни и стихи.

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