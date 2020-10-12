12.10.2020 (14:27)

В Нижегородской области военнослужащие ЗВО применили «танковую карусель» на тактическом учении

В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках тактико-специального учения провели боевые стрельбы из танков Т-72Б3 с применением метода повышенного темпа стрельбы «танковая карусель».

По замыслу мероприятия, танкисты находились в обороне, их задачей было отразить наступление мотострелкового батальона с поддержкой бронетанковых сил условного противника. При приближении сил противника на расстояние 2 тыс. метров экипажи приступили к уничтожению живой силы и бронетехники условного противника с применением осколочно-фугасных и бронебойных боеприпасов.

В ходе учения танкисты выполнили более 200 выстрелов основного калибра танков Т-72Б3. Особенностью выполнения стрельб методом «танковой карусели» является попарная поочередная стрельба из танков. Это позволяет накрыть противника непрерывным огнем и компенсировать время перезарядки.

Всего в стрельбах приняли участие более 250 военнослужащих, было задействовано свыше 70 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

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