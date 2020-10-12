12.10.2020 (14:19)

Около 1 тыс. российских военнослужащих в Таджикистане приступили к сдаче контрольной проверки за 2020 год

Около 1 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники 201-й военной базы РФ, дислоцированной в Таджикистане, задействовано в сдаче контрольной проверки за 2020 учебный год.

В ходе проверочных мероприятий военнослужащие мотострелковых, танковых, разведывательных, инженерных, артиллерийских, тыловых подразделений и войск связи выполнят учебно-боевые задачи в обороне и наступлении с применением беспилотной авиации. Экипажи боевых машин в составе штатных подразделений продемонстрируют навыки управления боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А, танков Т-72, артиллерийских систем залпового огня «Град», «Ураган», а также самоходных артиллерийских гаубицах «Акация» и «Гвоздика». Также в ходе тактических учений совместные действия отработают танкисты, мотострелки, артиллеристы, подразделения противовоздушной обороны и разведки под прикрытием армейской авиации.

Подразделения тылового и инженерного обеспечения отработают выход в районы выполнения учебно-боевых задач, где развернут несколько километров фортификационных сооружений, укреплений, районов подвоза боеприпасов и заправки горюче-смазочных материалов. В военных городках Душанбе и Бохтар с подразделениями по противодействию терроризму состоятся специальные учения по отражению нападения незаконных вооруженных формирований на российские военные объекты.

Кроме того, комплексной комиссией штаба Центрального военного округа (ЦВО) будут проверены вопросы, связанные с организацией боевого дежурства, состоянием вооружения и военной техники, правопорядка и воинской дисциплины, организацией всестороннего обеспечения деятельности войск. По итогам проверки будет оценен уровень боевой выучки военнослужащих, слаженность подразделений, органов управления и их готовность к выполнению задач по предназначению. Сдача итоговой проверки завершится 22 октября.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на полигонах Башкирии, Удмуртии, Тувы, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.

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