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12.10.2020 (14:04)

В Белоруссии стартовало учение ОДКБ «Нерушимое братство-2020»

Сегодня на полигоне Лосвидо в Витебской области (Республика Беларусь) состоялась церемония открытия командно-штабного учения миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2020».

В торжественной церемонии открытия учения приняли участие начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Александр Вольфович и  руководитель воинского контингента Центрального военного округа России генерал-майор Рустам Миннекаев. Они пожелали участникам удачи и выполнения всех поставленных задач.  Завершилось мероприятие прохождением воинских континентов торжественным маршем.

Ранее в Республику Беларусь самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС были доставлены воинские подразделения Центрального военного округа из Самарской области. Вооружение и военная техника, которая будет задействована в учении, была переброшена железнодорожным транспортом, преодолев в общей сложности более полутора тысяч километров.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к учению привлекается более 140 военнослужащих Центрального военного округа, около 40 единиц военной и авиационной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», вертолеты Ми-8АМТШ-В и Ми-24, а также специальные машины связи, радиационной и химической разведки и инженерная техника дистанционного разминирования.

Командно-штабное учение с миротворческими силами «Нерушимое братство-2020» проводится в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на территории Республики Беларусь. Учение пройдет в два этапа и завершится 16 октября розыгрышем практических действий на полигоне Лосвидо.

Все плановые мероприятия учения проводятся с соблюдением строгих санитарных и эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Центральный военный округ , Учения , Полигон , Воздушно-космические силы (ВКС)
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