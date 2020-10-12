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12.10.2020 (13:57)

Медицинский отряд специального назначения ЦВО оказал помощь условно раненым военнослужащим в полевых условиях

Военнослужащие медицинского отряда специального назначения (МОСН) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирске, в рамках специального учения оказали помощь условно раненым военнослужащим в полевых условиях.

По замыслу учения дежурный пункта управления МОСН получил информацию о массовом поступлении раненых военнослужащих. Для приёма пострадавших медики экстренно развернули лабораторно-диагностические, операционные, перевязочные и реанимационные модули на базе быстровозводимых пневмокаркасных сооружений, а также подвижный комплекс врачебной помощи (ПКВП). В рамках мероприятий военными медиками была оказана помощь более 200 условно пострадавшим военнослужащим.

Учения военных медиков проходили в рамках итоговой проверки за летний период обучения. В них было задействовано свыше 500 военнослужащих и около 40 единиц военной техники.

Подвижный комплекс врачебной помощи развертывается для оказания доврачебной и первой врачебной помощи раненым и пострадавшим, в том числе для оказания неотложных мероприятий при критических состояниях с возможностью расширения объема мероприятий первой врачебной помощи. В его состав входят: модуль перевязочный, модуль сортировочно-эвакуационный, изолятор, площадка санитарной обработки, сортировочные пост и площадка.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Полигон , Медицина
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