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12.10.2020 (13:55)

Зенитчики ЗВО отразили воздушное нападение условного противника в небе Подмосковья

В Московской области на полигоне Головеньки прошло учение с подразделениями отдельной бригады противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) по отражению массированных воздушных атак на стратегически важные объекты Москвы и Московской области.

Батарея зенитных ракетных систем С-300В совершила марш на 10 километров в район развертывания для выполнения учебно-боевых задач. Во время марша на колонну техники было осуществлено нападение условной диверсионной группы в результате чего завязался бой. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРС смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение боевой задачи.

По прибытии в указанную точку батарея ЗРС С-300В развернулась в боевой порядок и приступила к сканированию воздушного пространства и обнаружению летательных аппаратов и баллистических ракет условного противника.

При обнаружении целей экипажи отработали действия по их электронному поражению.

Всего к учению привлекались более 300 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной бригады противовоздушной обороны ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ВВТ , Западный военный округ , Учения , Полигон
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