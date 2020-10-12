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12.10.2020 (13:41)

В Подмосковье прошли контрольные занятия по боевой подготовке с военнослужащими подразделений танковой армии ЗВО

В Подмосковье в рамках контрольных занятий с военнослужащими гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа прошли практические занятия по управлению огнем танковых и мотострелковых подразделений.

На полигоне Головеньки мотострелковые подразделения вели огонь с применением комплекса вооружения боевых машин пехоты БМП-2, пулеметов ПК и автоматических гранатометов АГС-17 по мишеням, имитирующим живую силу противника. Действия пехоты поддерживали танки Т-80У.

Корректировку огня обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10». Благодаря полученным разведданным, артиллерийские подразделения смогли точным огнём уничтожить командные пункты и районы сосредоточения условного противника.

Главной задачей практических занятий стало повышение слаженности танковых и мотострелковых подразделений.

Всего в контрольных занятиях задействовано свыше 3 тысяч военнослужащих и около 400 единиц вооружения и военной техники Кантемировской танковой дивизии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка
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