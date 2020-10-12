12.10.2020 (13:37)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведена тренировка по противодействию терроризму
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошла тренировка с подразделением противодействия терроризму.
В тренировке было задействовано более 50 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.
По замыслу тренировки, для отключения банка от технических средств охраны и систем видеонаблюдения условные террористы перебили линию электропередачи и проникли в полевой банк с целью захвата заложников и хищения денежных средств.
При получении сигнала, который успели подать военнослужащие суточного наряда нажав тревожную кнопку, подразделение противодействия терроризму выдвинулось к месту происшествия, где заняли позиции и блокировали пути возможного отхода условного противника. Особое внимание в ходе тренировки уделялось действиям военнослужащих группы захвата, которая проникла в здание банка, где обезвредила условных террористов и освободила заложников.
По завершении тренировки специалисты ремонтного подразделения восстановили линию электропередачи.
Занятие по противодействию терроризму носило плановый характер.