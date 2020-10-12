Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.10.2020 (13:32)

В Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии ЗВО провели дезинфекцию Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа провели специальную обработку территории и объектов Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

В целях нераспространения вирусных инфекций военнослужащие в средствах индивидуальной защиты провели дезинфекцию учебных корпусов, мест построения личного состава, фасадов зданий и прилегающей территории, входных групп учебного заведения с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

В ходе специальной обработки химики очистили специальным раствором ДТС-ГК более 3 тыс. кв. м. территории военного вуза.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военным комиссаром Костромской области назначен полковник Алексей Новиков
Экипажи корветов Балтийского флота выполнили электронные ракетные пуски по морским целям в Северном море
В Новгородской области более 500 юношей будут призваны на военную службу этой осенью
Шестьдесят койко-мест подготовлено в многофункциональном медцентре в Хабаровском крае для гражданских пациентов с COVID-19

Метки:
Западный военный округ , Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false