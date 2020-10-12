Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.10.2020 (13:28)

Военным комиссаром Костромской области назначен полковник Алексей Новиков

Приказом Министра обороны Российской Федерации на должность военного комиссара Костромской области назначен полковник Алексей Новиков. В настоящее время он приступил к исполнению обязанностей.

Ранее полковник Алексей Новиков встретился с губернатором региона Сергеем Ситниковым. Глава Костромской области подчеркнул важность взаимодействия органов власти с военкоматами.

Алексею Владимировичу Новикову 39 лет. Он родился в Тбилиси в семье военнослужащего. Окончил среднюю школу в Воронеже, затем Казанское военное училище. До назначения в военный комиссариат Костромской области полковник Алексей Новиков был командиром самоходного артиллерийского полка мотострелковой дивизии, дислоцированной в Воронежской области. Женат, воспитывает двоих сыновей.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Экипажи корветов Балтийского флота выполнили электронные ракетные пуски по морским целям в Северном море
В Новгородской области более 500 юношей будут призваны на военную службу этой осенью
Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в праздновании Дня города Бендеры
Водительский состав мотострелкового батальона ОГРВ ПРРМ готовится к маршу в Зону безопасности

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false