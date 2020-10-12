12.10.2020 (13:28)

Военным комиссаром Костромской области назначен полковник Алексей Новиков

Приказом Министра обороны Российской Федерации на должность военного комиссара Костромской области назначен полковник Алексей Новиков. В настоящее время он приступил к исполнению обязанностей.

Ранее полковник Алексей Новиков встретился с губернатором региона Сергеем Ситниковым. Глава Костромской области подчеркнул важность взаимодействия органов власти с военкоматами.

Алексею Владимировичу Новикову 39 лет. Он родился в Тбилиси в семье военнослужащего. Окончил среднюю школу в Воронеже, затем Казанское военное училище. До назначения в военный комиссариат Костромской области полковник Алексей Новиков был командиром самоходного артиллерийского полка мотострелковой дивизии, дислоцированной в Воронежской области. Женат, воспитывает двоих сыновей.

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