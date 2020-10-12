12.10.2020 (13:18)

В Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова прошел День открытых дверей

В Твери в Военной академии воздушно-космической обороны имени Г. К. Жукова прошел День открытых дверей. На мероприятие, которое было организованно у стен академии на площади имени Маршала Жукова, пришли абитуриенты, собирающиеся поступать в военный ВУЗ, их родители и все желающие.

Для гостей учебного заведения показали документальный фильм об истории и современности академии, провели экскурсию по специально оборудованным местам, где была представлена выставка вооружения и военной формы одежды. Также гостей ознакомили с бытовыми условиями проживания курсантов, проинформировали о факультетах и специальностях академии.

Так, например, набор курсантов в 2021 году будет осуществляться по 13 военным специальностям инженерного профиля для Воздушно-космических сил, а на обучение по трем специальностям академия будет принимать как юношей, так и девушек.

О правилах поступления в академию, условиях обучения, а также о финансовой обеспеченности военнослужащих, гостям рассказали должностные лица академии.

День открытых дверей завершился концертом творческих коллективов академии. Мероприятие было организованно со строгим соблюдением эпидемиологических мер.

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