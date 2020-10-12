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12.10.2020 (12:45)

Экипажи корветов Балтийского флота выполнили электронные ракетные пуски по морским целям в Северном море

В рамках выполнения плановых учебно-боевых задач в зоне ответственности Балтийского флота экипажи корветов «Стойкий» и «Стерегущий» выполнили условные ракетные пуски в Северном море.

В акватории Северного моря тактическая группа в составе корветов «Стерегущий» и «Стойкий» успешно выполнила электронные ракетные пуски по авианосной группе условного противника. Ракетная стрельба выполнялась одновременно с использованием противокорабельных ракетных комплексов «Уран».

В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены.

В ходе маневров кораблями также были отработаны упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

После выполнения огневых задач экипажи провели ряд корабельных учений – по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, организации взаимодействия и связи между кораблями, отработали элементы совместного плавания.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
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