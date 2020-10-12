12.10.2020 (12:15)

Летно-тактическое учение смешанного авиационного полка ЦВО стартовало в Челябинской области

Летно-тактическое учение экипажей многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24 смешанного авиационного полка Центрального военного округа сегодня стартовало в Челябинской области.

На первом этапе учения экипажи самолетов Су-24МР и Су-34 отработали перебазирование на оперативные аэродромы для ухода от авиаудара условного противника. Следующим этапом станет выполнение полетов для преодоления системы противовоздушной обороны, а также противоракетное маневрирование, полеты на предельно малых высотах, учебный перехват и поражение воздушных целей. Завершатся учения выполнением боевых стрельб управляемыми ракетами. Кроме того, самолеты двух типов выполнят нанесение бомбового удара по целям, имитирующим подземные командные пункты и тоннели условного противника.

Все практические действия летчиков фиксируются средствами объективного контроля, которые установлены на боевых самолетах, а также на земле в районе боевого применения.

В учении задействовано около 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР, а также более 200 человек летного и инженерно- технического состава. Завершатся учения 15 октября.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на полигонах Республик Башкирии, Удмуртии, Тывы, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.

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