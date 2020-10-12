12.10.2020 (12:05)

Шестьдесят койко-мест подготовлено в многофункциональном медцентре в Хабаровском крае для гражданских пациентов с COVID-19

Шестьдесят койко-мест подготовлено в многофункциональном медицинском центре Восточного военного округа в селе Анастасьева Хабаровского края для приема гражданских пациентов с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время это самый большой в Восточном военном округе медцентр на 200 мест. Медучреждение работает в штатном режиме с мая текущего года. Оно оснащено современным оборудованием - компьютерным томографом, рентгеновским комплексом, аппаратом для острого диализа, ультразвуковыми диагностическими аппаратами и другим. Реанимационное отделение рассчитано на 20 коек, инфекционное отделение состоит из боксов на две койки. В медцентре применена система мельцеровских боксов, предназначенных для полной изоляции пациентов.

В штате центра 44 врача, 87 представителей среднего и 64 младшего медперсонала. Все военные врачи прошли дополнительную подготовку по диагностике и лечению коронавирусной инфекции в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

На сегодняшний день в медицинских учреждениях Восточного военного округа уже проходят лечение от коронавирусной инфекции 31 человек из числа гражданского населения.

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