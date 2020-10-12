12.10.2020 (12:02)
Экипаж противодиверсионного катера Черноморского флота задержал условного нарушителя в ходе учения в акватории Новороссийска
Экипаж противодиверсионного катера «Суворовец» Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) задержал условного нарушителя в ходе учения в акватории Черного моря.
В рамках выполнения курсовой задачи К-2 (действия корабля в море по предназначению) моряки отработали учебно-боевые задачи по обнаружению и задержанию условных подводных диверсантов, обеспечению защиты гражданских судов в акватории Новороссийского торгового порта.
В частности, при отработке одного из учебных вопросов с противодиверсионного катера «Суворовец» оперативному дежурному НВМБ поступил сигнал об обнаружении в акватории военной гавани неизвестного движущегося объекта.
После получения приказа на задержание экипажем катера с использованием технических средств были установлены координаты цели, осуществлён её перехват. В результате успешной операции нарушитель был задержан.
В роли условного противника выступали военнослужащие специального подразделения НВМБ.
Однодневное учебное мероприятие проводилось в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.
Противодиверсионные катера способны действовать в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек. Оборудование судов позволяет выполнять поставленные задачи в любое время суток на удалении до 100 миль от пунктов базирования.