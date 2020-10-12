12.10.2020 (11:21)
Лётчики армии ВВС и ПВО ВВО выполнили групповые полёты в Забайкальском крае
Групповые полёты совершили лётчики армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в Забайкальском крае.
Экипажами штурмового авиационного полка, дислоцированного в Забайкальском крае, были отработаны лётно-тактические задания по выполнению групповых полётов.
Полёты совершались на штурмовиках Су-25 на разных скоростях, на малых и средних высотах. Экипажи штурмовиков отработали одиночный взлёт с последующим построением в пару, а также посадку на условно поврежденную взлётно-посадочную полосу.
За время проведения групповых полётов лётчиками было выполнено более 20 самолётовылетов. Минимальный интервал между штурмовиками при маневрировании составлял не более нескольких сотен метров.
Каждый экипаж провёл в воздухе не менее 6 часов.
Новости по теме:
Танкисты ВВО в ходе контрольной проверки приступили к стрельбам из танков Т-72Б в Республике Бурятия
Применение опыта современных вооруженных конфликтов повысило эффективность боевой подготовки в объединении ВВО в Бурятии
Метки:
ПВО , Авиация , ВВС , Восточный военный округ