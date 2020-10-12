12.10.2020 (11:14)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в праздновании Дня города Бендеры

В Приднестровье прошли торжества, посвященные 612-й годовщине первого летописного упоминания о городе Бендеры. В них приняли участие российские военнослужащие, представители силовых ведомств региона, администрации города Бендеры, общественные организации и молодёжные движения.

Участники мероприятия возложили цветы к Мемориалу Памяти и Скорби. В течение дня российские военнослужащие посетили историко-краеведческий музей и различные выставки, посвященные истории города Бендеры.

Российские военнослужащие в Приднестровье регулярно принимают активное участие в общественной жизни региона, в торжественных и памятных мероприятиях, посвященных Дням воинской Славы и увековечиванию памяти погибших защитников Отечества.

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