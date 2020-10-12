12.10.2020 (11:09)

Водительский состав мотострелкового батальона ОГРВ ПРРМ готовится к маршу в Зону безопасности

Водительский состав мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) готовится к маршу автомобильной и бронетанковой техники в Зону безопасности согласно плана проведения ротации миротворческих подразделений.

В рамках подготовки водители ОГРВ ПРРМ совершенствовали свои теоретические знания при сдаче зачётов по правилам дорожного движения, по сигналам управления в ходе марша, а также по требованиям безопасности при движении.

На финальном этапе подготовки к маршу в Зону безопасности военнослужащие ОГРВ ПРРМ провели контрольный пробег и проверили функциональность техники, совершив марш протяжённостью 25 километров, как по пересеченной местности, так и по населённым пунктам.

Для мотострелкового батальона, который готовился на базе ОГРВ ПРРМ в течение 2020 учебного года, контрольный пробег техники являлся заключительным мероприятием перед ротацией в Зоне безопасности. Ротация мотострелковых батальонов ОГРВ ПРРМ в Зоне безопасности пройдет в текущем месяце.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице