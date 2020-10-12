12.10.2020 (10:56)

В Военно-космической академии отметили 75-летие специального факультета

Накануне ровно в полдень из пушек Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прогремел выстрел в честь 75-летия специального факультета Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Почётное право дать залп орудию было предоставлено ветеранам факультета.

В октябре 75 лет назад зародилось подразделение, работа которого стала важной составляющей военно-технического сотрудничества. На специальном факультете обучаются курсанты из Монголии, Камбоджи, Лаоса, Сирии, Белоруссии, Конго, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Анголы, Зимбабве, Эсватини, Руанды, Мали, Камеруна и других государств.

Основная задача факультета – это организация обучения иностранных военнослужащих по программам высшего образования, в адъюнктуре, курсах повышения квалификации и переподготовки.

Офицеры и профессорско-преподавательский состав вуза на протяжении многих лет оказывают всестороннюю помощь и поддержку иностранным обучающимся, помогают не только в освоении дисциплин, но и стремятся к тому, чтобы курсанты больше узнали о России и Санкт-Петербурге.

За 75 лет выпускниками прославленного факультета стали более 1400 слушателей из 48 стран. Многие из выпускников достигли высоких должностей и возглавляют военно-топографические службы национальных армий, становятся учёными и дипломатами.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице