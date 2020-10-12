12.10.2020 (10:52)

Разнородные подразделения ЮВО в Абхазии готовятся к подтверждению почетного наименования «Ударное»

Личный состав разнородных подразделений российской военной базы в Абхазии, именуемых «ударными», начали подготовку на подтверждение присвоенных почетных наименований.

Военнослужащие мотострелковых, разведывательных, таковых, артиллерийских и ракетно-зенитных подразделений должны будут показать знания своих функциональных обязанностей, умение применять их на практике, а также пройти проверку физической подготовленности и выполнить упражнение контрольных стрельб из штатного оружия на оценку не ниже «хорошо».

В российской военной базе в числе «ударных» сегодня разведывательные, танковые и артиллерийские подразделения.

Кроме того, в рамках проверки другие подразделения базы, которые на данный момент не именуются «ударными», также могут получить почетное наименование при условии сдачи всех нормативов в рамках проверочных мероприятий.

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