12.10.2020 (10:50)

Дежурное подразделение морской пехоты КФл нейтрализовало группу условного НВФ в ночном бою

С личным составом дежурного подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) прошло учение по блокированию и уничтожению условного незаконного вооружённого формирования (НВФ) в ночных условиях.

По замыслу учения, группа условного НВФ численностью около10 человек с наступлением тёмного времени суток проникла на территорию войсковой части и захватила здание на территории парковой зоны с целью дальнейшего овладения боевой бронированной техникой.

Дежурное подразделение морской пехоты было поднято по тревоге. Военнослужащие в условиях ночи скрытно подобрались к захваченному объекту и, используя эффект внезапности, отработали действия по блокированию и уничтожению условного противника. Успешной отработке действий дежурного подразделения содействовали прибывшие на усиление военнослужащие инженерно-сапёрной роты, которые установили дымовую завесу, тем самым дезориентировав условного противника и дав возможность дежурному подразделению незаметно подобраться и уничтожить условную группу НВФ.

Саперы провели инженерную разведку и обезвредили взрывные устройства, установленные условным незаконным формированием.

В ходе учебного боестолкновения, для создания обстановки максимально приближенной к боевой, было использовано около 20 имитационных взрывных зарядов ИМ-120, более 15 дымовых шашек и порядка 1 тыс. холостых патронов к пулеметам и автоматам.

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