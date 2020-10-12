12.10.2020 (10:48)

В соединениях и воинских частях ЮВО завершена подготовка к отопительному сезону

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО), расположенных на территориях субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также в местах дислокации военных баз, завершена подготовка казарменно-жилищного фонда и коммунальных сооружений к новому отопительному сезону.

Подготовительные мероприятия включали в себя проведение комплекса технических проверок теплоэнергетического оборудования и внутренних систем зданий, связанных с теплоснабжением, газоснабжением, водоснабжением и водоотведением, а также созданием нормативных запасов топлива и аварийного запаса товарно-материальных ценностей.

В военных городках ЮВО на зимний режим эксплуатации переведено около 15,5 тыс. зданий и сооружений и около 800 жилых домов округа. К системе отопления подключено более 3 тыс. коммунальных объектов, в том числе 733 котельных. Специалисты коммунальных служб обследовали и отремонтировали более 4 тыс. километров инженерных сетей. Создан нормативный запас топлива, который составляет более 16 тыс. тонн угля и жидкого котельного топлива.

Для оперативного устранения аварийных ситуаций в ЮВО сформировано около 25 аварийных бригад, общей численностью более 400 специалистов и имеющих в своем распоряжении около 200 ед. специальной техники.

Кроме того, создано 11 контрольно-диспетчерских отделений, в которых организовано круглосуточное дежурство.

Работы по подготовке к новому отопительному сезону произвели специалисты ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по ЮВО.

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