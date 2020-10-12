12.10.2020 (10:26)

Экипаж штурмового вертолёта Северного флота Ка-29 поразил морские и береговые цели на полигоне

В рамках итоговой проверки за летний период обучения экипаж штурмового вертолёта Ка-29 отработал задачи поддержки морской пехоты Северного флота на полигоне Лумбовка, расположенном на побережье Кольского полуострова в Белом море.

Экипаж вертолёта выполнил стрельбу неуправляемыми авиационными ракетами по мишеням, имитирующим катера и бронетехнику противника. Он поразил цели 16 ракетами в несколько заходов, а также отработал манёвры уклонения от атаки с земли.

После выполнения стрельб экипаж вернулся на аэродром базирования отдельного корабельного вертолётного полка армии ВВС и ПВО Северного флота.

Вертолёт Ка-29 - транспортно-боевой вертолёт конструкторского бюро Камова. Он обладает соосной схемой расположения несущих винтов, предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты, перевозки грузов, военной техники на внешней подвеске, а также огневой поддержки морской пехоты, уничтожения живой силы, техники и береговых укреплений противника. Может быть использован для медицинской эвакуации, переброски личного состава, грузов с плавбаз и судов снабжения на боевые корабли.

В транспортном варианте вертолёт способен взять на борт до 16 десантников с личным оружием, или 10 раненых, включая четырёх на носилках, или до 2000 кг груза в транспортной кабине, или до 4000 кг груза на внешней подвеске.

ВертолётКа-29 вооружён встроенной четырёхствольной подвижной пулемётной установкой, авиационной пушкой и неуправляемыми авиационными ракетами. Может нести бомбовую нагрузку.

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