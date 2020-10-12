12.10.2020 (10:22)

В Хабаровском крае расчеты БЛА «Элерон-3СВ» и «Орлан-10» обучались тактике преодоления зоны ПВО условного противника

На одном из полигонов в Хабаровском крае расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Восточного военного округа отработали тактику преодоления зоны противовоздушной обороны (ПВО) условного противника.

В тренировке были задействованы средства войсковой ПВО, которые осуществляли прикрытие командных пунктов мотострелкового соединения. Расчеты учились обнаружению и правильной классификации целей.

Для преодоления зоны ПВО использовались БЛА «Элерон-3СВ» и «Орлан-10». Применялись различные эшелоны высот, на которых сводилось к минимуму обнаружение воздушных разведчиков.

Кроме того, расчеты БЛА учились передавать информацию с использованием БЛА-ретрансляторов, которые позволили в разы увеличить дальность ведения разведки.

В ходе тренировок определены основные приемы успешного преодоления войсковой ПВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице