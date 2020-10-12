12.10.2020 (10:14)

В Дагестане около 200 морских пехотинцев КФл преодолели зараженный участок местности на БТР-82А

На полигоне Турали в Дагестане в ходе совершения марша в район формирования колонн (РФК) подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) приняли участие в тренировке по радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ).

По замыслу тренировки, морские пехотинцы совершили марш в пешем порядке и на боевых машинах БТР-82А в РФК. На одном из участков местности химические наблюдатели при ведении РХБ разведки обнаружили, что условный противник применил отравляющие вещества массового поражения. Командиры подразделений не обнаружили пути обхода заражённых участков местности и приняли решение преодолеть район заражения за максимально короткое время с использованием средств защиты.

В дальнейшем морские пехотинцы выполнили нормативы по приведению индивидуальных средств защиты в боевое положение. Также в ходе занятия военнослужащие отработали надевание противогаза, пользование неисправным противогазом, действия при вспышке ядерного взрыва, по сигналу «Радиационная опасность» и «Химическая тревога».

В ходе занятия военнослужащие выполнили нормативы по РХБЗ в составе подразделений и индивидуально. Также в рамках регулярных тренировок совершенствуется подготовка личного состава при поступлении сигнала о применении противником оружия массового поражения.

Всего в ходе отработки учебных вопросов на занятия по РХБЗ привлечено около 200 военнослужащих подразделений морской пехоты, было задействовано порядка 15 единиц бронетранспортёров БТР-82А.

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