12.10.2020 (10:03)

В Волгоградском гарнизоне ЮВО походит месячник безопасности дорожного движения

В Волгоградском гарнизоне Южного военного округа (ЮВО) походит месячник безопасности дорожного движения.

Целью мероприятия является повышение личной дисциплины военнослужащих, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.

В рамках месячника с водителями проводятся занятия со сдачей зачетов на знание правил дорожного движения и требований безопасности по управлению автомобильной техникой. К занятиям привлечены военнослужащие по призыву и по контракту, проходящие службу в должностях водителей и механиков-водителей автомобильной и гусеничной техники.

В специальных занятиях задействовано более 1 тыс. военнослужащих в должностях водителей и механиков-водителей автомобильной и гусеничной техники.

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