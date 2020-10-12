12.10.2020 (10:03)
В Волгоградском гарнизоне ЮВО походит месячник безопасности дорожного движения
В Волгоградском гарнизоне Южного военного округа (ЮВО) походит месячник безопасности дорожного движения.
Целью мероприятия является повышение личной дисциплины военнослужащих, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.
В рамках месячника с водителями проводятся занятия со сдачей зачетов на знание правил дорожного движения и требований безопасности по управлению автомобильной техникой. К занятиям привлечены военнослужащие по призыву и по контракту, проходящие службу в должностях водителей и механиков-водителей автомобильной и гусеничной техники.
В специальных занятиях задействовано более 1 тыс. военнослужащих в должностях водителей и механиков-водителей автомобильной и гусеничной техники.
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