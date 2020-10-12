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12.10.2020 (09:58)

В Абхазии разведывательное и огнеметное подразделения ЮВО подтвердили почетные наименования «Ударное подразделение»

В Абхазии разведывательное и огнеметное подразделения ЮВО подтвердили почетное наименование «Ударное подразделение».

В течение недели военнослужащие проверяемых подразделений оценивались по более чем 10 направлениям военной службы, в том числе по таким, как несение службы в нарядах и караулах, соблюдение воинской дисциплины, правовая исполнительность и ведение документации. Кроме того, личный состав прошел испытания по основным предметам боевой подготовки. Военнослужащие сдали зачеты по тактической, инженерной, медицинской, физической подготовкам и вождению боевых машин в условиях горно-лесистой местности.

Также в ходе проверочных мероприятий военнослужащие продемонстрировали навыки в стрельбе из стрелкового оружия, вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ сходу и в движении по неподвижным и движущимся целям.

Ранее эти подразделения военной базы были удостоены наименованием «Ударных» после положительной сдачи проверочных испытаний по завершении 2019 учебного года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Абхазия , Разведывательные подразделения
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