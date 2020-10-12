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12.10.2020 (09:48)

Более 1 тыс. единиц военной техники переведут военнослужащие ЮВО на зимней режим эксплуатации в Волгоградской области

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к переводу более 1 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на зимний режим эксплуатации в Волгоградской области.

Накануне подготовительного периода с личным составом соединения, привлекаемым для проведения работ по переводу ВВСТ на зимний режим эксплуатации, были проведены инструкторско-методические занятия, изучен порядок оборудования рабочих мест, руководящие документы по организации эксплуатации техники, сданы зачеты по требованиям безопасности при работах на образцах ВВСТ.

Более 15 тонн моторных и трансмиссионных масел, около 3 тонн пластичных смазок и более 35 тонн низкозамерзающих охлаждающих жидкостей будет использовано при переводе.

Для качественного перевода техники на зимний режим эксплуатации и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин в подразделениях созданы специализированные бригады по выполнению специальных работ.

По завершении сезонного технического обслуживания и началом нового учебного периода будет проведен смотр ВВСТ соединения, на котором проверят результаты выполненных работ на каждом образце техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Южный военный округ , МТО
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