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12.10.2020 (09:41)

Минно-тральная группа Тихоокеанского флота выполнила поиск и уничтожение мин условного противника

В соответствии с планом боевой подготовки флота в заливе Петра Великого, базовые тральщики БТ-215, БТ-245 и БТ-325 соединения кораблей охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил в составе тактической группы отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания дизельной подводной лодки из пункта базирования и на переходе морем, в условиях применения условным противником минного оружия.

В ходе учения экипажи тральщиков решали задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, осуществили проводку субмарины за тралами и форсировали минное заграждение с выполнением комплекса мероприятий по уничтожению плавающих донных и якорных мин.

Также минно-тральная группа в рамках учения выполнила попутный разведывательный поиск морских мин условного противника в указанном районе Японского моря.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Подводные силы , Восточный военный округ , Корабли
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