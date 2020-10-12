12.10.2020 (09:41)
Минно-тральная группа Тихоокеанского флота выполнила поиск и уничтожение мин условного противника
В соответствии с планом боевой подготовки флота в заливе Петра Великого, базовые тральщики БТ-215, БТ-245 и БТ-325 соединения кораблей охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил в составе тактической группы отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания дизельной подводной лодки из пункта базирования и на переходе морем, в условиях применения условным противником минного оружия.
В ходе учения экипажи тральщиков решали задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, осуществили проводку субмарины за тралами и форсировали минное заграждение с выполнением комплекса мероприятий по уничтожению плавающих донных и якорных мин.
Также минно-тральная группа в рамках учения выполнила попутный разведывательный поиск морских мин условного противника в указанном районе Японского моря.