12.10.2020 (07:00)

Подразделения ВВО в Бурятии будут бороться за почетное наименование «Ударное»

Более 30 подразделений Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на территории Республики Бурятия, в ходе проверки специальной комиссией сдадут зачеты на право получения почётного наименования «Ударное».

Среди подтверждающих это наименование - подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) на ЗРК «Тор» и «Бук», мотострелковые подразделения на БМП-2, танковые подразделения на Т-72Б, ракетные, артиллерийские, подразделения связи, инженерно-штурмовые и ремонтные подразделения.

По итогам летнего периода обучения более 20 подразделений общевойскового объединения претендуют на получение почетного наименования «Ударное». Военнослужащим предстоит продемонстрировать профессиональное мастерство в вождении боевых машин, выполнении огневых задач и сдаче нормативов по дисциплинам специальной подготовки при проведении контрольной проверки, которая стартовала с начала октября текущего года.

Главным критерием в присвоении почетного наименования «Ударное» является оценка уровня владения боевой и военно-специальной техникой, а также основами военного искусства, проявленными в ходе выполнения учебно-боевых задач.

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