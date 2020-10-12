12.10.2020 (06:30)

Военнослужащие-женщины ВВО проходят курс интенсивной подготовки в Забайкалье

В Восточном военном округе (ВВО) около 100 военнослужащих-женщин, проходящих военную службу по контракту, продолжают обучение по программе интенсивной общевойсковой подготовки в учебном центре подготовки младших специалистов, дислоцированном в Забайкальском крае.

Курс предусматривает шестинедельное обучение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава. Свыше 30% практических занятий проводятся в ночное время.

Обучение женщин-военнослужащих отличается от подобных курсов для мужчин, увеличенными временными показателями и заменой некоторых упражнений на силу по физической подготовке.

В программу включено изучение 10 дисциплин, одна из которых введена впервые и называется «Основы выживания».

Она дает возможность освоить основы автономного ведения действий в составе мелких групп в отрыве от своего подразделения. Так, военнослужащие осваивают навыки разведения огня, приготовления пищи, использование в целях защиты от непогоды естественных укрытий их создание с использованием подручных средств.

Помимо этого, военнослужащие-женщины изучают особенности ведения общевойскового боя в условиях, максимально приближенных к реальным, с имитацией — нанесения условным противником артиллерийского удара, применения отравляющих веществ и т.д. Все занятия проходят с применением различных звукошумовых и зрительных эффектов.

По окончанию обучения состоится контрольно-комплексное занятие (пятидневный полевой выход) продолжительностью 50 учебных часов, во время которого военнослужащие отработают подъем по тревоге, совершат 10-километровый марш по пересеченной местности в пешем порядке в указанный район.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице