12.10.2020 (06:20)

Применение опыта современных вооруженных конфликтов повысило эффективность боевой подготовки в объединении ВВО в Бурятии

В завершении летнего периода обучения командованием общевойскового объединения Восточного военного округа будут подведены итоги мероприятий боевой подготовки.

В мероприятиях боевой подготовки летнего периода обучения в соединениях и воинских частях ВВО, дислоцированных в Республике Бурятия, активно внедрялись в практику различные тактические приемы и методы управления, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов.

На двусторонних учениях, проведенных на полигонах «Цугол» и «Бурдуны», апробирован целый ряд нестандартных подходов применения войск инициативными командирами. Эффективность нешаблонных тактических решений была доказана на практике и заслужила высокую оценку комплексной комиссией.

Современные способы ведения учебно-боевых действий предполагают широкое применение беспилотных летательных аппаратов, роботов. Тактическое мастерство командира заключается в способности уничтожить условного противника, не вступая с ним в непосредственное соприкосновение, что также позволит сохранить жизни подчиненных и боеспособность подразделений. И такие решения были продемонстрированы офицерами округа на учениях в летнем периоде.

Передовые методики будут проанализированы и доведены командирам соединений ВВО на заседании «Круглого стола» с целью их использования на предстоящих итоговых двухсторонних учениях и дальнейшего применения в боевой подготовке подразделений и воинских частей объединения.

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