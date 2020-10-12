12.10.2020 (06:03)

В рамках контрольной проверки механики-водители армейского корпуса ВВО на Курильских островах водят боевые машины в сложных условиях пересеченной местности

В рамках контрольной проверки подразделений армейского корпуса Восточного военного округа на Курильских островах, механики-водители танков

Т-72Б3 соревнуются в вождение боевых машин в сложных условиях пересечённой местности.

Особенностью сдачи контрольных занятий по вождению боевых машин является то, что проходят они в соревновательном духе. На специально подготовленном танкодроме, в сложных условиях местности военнослужащие танковых рот соревнуются в вождение боевой техники, преодолевая минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, подъёмы, спуски,

а также другие естественные и искусственные преграды. Все препятствия механики-водители должны пройти без остановок, не задевания ограничительных столбов и без остановки двигателя. Протяжённость трассы составляет 6 километров.

В течение летнего учебного периода механики-водители прошли курс теоретической подготовки, на специальных тренажерных комплексах тренировались в вождении танков в различных условиях, после чего были допущены к вождению на танковом полигоне, где и оттачивали свои навыки перед сдачей итоговой проверки.

По окончанию контрольных занятий все механики-водители танков Т-72Б3 показали высокие результаты при прохождении препятствий и продемонстрировали отличные знания технического устройства боевой техники.

Во время выполнения контрольного занятия и прохождения препятствий, особое внимание уделялось неукоснительному соблюдению военнослужащими техники безопасности.

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