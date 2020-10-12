12.10.2020 (05:30)
Более 20 аппаратов ИВЛ поступили в медицинские подразделения ВВО
Более 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ДП-11) поступили в медицинские подразделения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Забайкальском крае.
Комплект ДП-11 предназначен для проведения искусственной вентиляции легких воздухом, кислородом или кислородно-воздушной смесью, ингаляции кислородом или кислородно-воздушной смесью, аспирации дыхательных путей. Аппарат используется при реанимации в полевых условиях.
В состав ДП-11 входят: аппарат искусственной вентиляции легких (дыхательный мешок), кислородный баллон объёмом 2 литра с регулятором и клапанной коробкой, аспиратор портативный, комплект принадлежностей и переходников.
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