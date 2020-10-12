Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.10.2020 (05:30)

Более 20 аппаратов ИВЛ поступили в медицинские подразделения ВВО

Более 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ДП-11) поступили в медицинские подразделения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Забайкальском крае.

Комплект ДП-11 предназначен для проведения искусственной вентиляции легких воздухом, кислородом или кислородно-воздушной смесью, ингаляции кислородом или кислородно-воздушной смесью, аспирации дыхательных путей. Аппарат используется при реанимации в полевых условиях.

В состав ДП-11 входят: аппарат искусственной вентиляции легких (дыхательный мешок), кислородный баллон объёмом 2 литра с регулятором и клапанной коробкой, аспиратор портативный, комплект принадлежностей и переходников.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Гранатометчики Амурского объединения ВВО сдают экзамен с практической стрельбой по нестандартным динамическим целям
Экологи ВВО в текущем году завершили работы на Шантарах и Сахалине
Расчеты ОТРК «Искандер» ВВО уничтожили важные объекты «противника» в ходе учения в ЕАО
Корабельная противолодочная ударная группа ТОФ вернулась на Камчатку после длительного выполнения задач в Тихом океане

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false