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12.10.2020 (05:20)

Гранатометчики Амурского объединения ВВО сдают экзамен с практической стрельбой по нестандартным динамическим целям

Гранатометчики общевойсковой армии Восточного военного округа на полигонах в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии приступили к практическим стрельбам в рамках сдачи контрольной проверки по итогам летнего периода обучения.

Особенностью экзаменов станет применение нестандартных мишеней для проверки уровня подготовки военнослужащих. Гранатометчикам предстоит поражать цели, имитирующие автомобили начиненные взрывчаткой террористов-смертников, современные танки и динамические мишени различной бронетехники, перемещающейся по полю.

Стрельбы проводятся из гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов станковых АГС-17 в дневное и ночное время с применением приборов ночного видения ПГО-7В.

Особое внимание уделяется умению быстрого вычисления поправок и поражению целей первым выстрелом. Также гранатометчики совершенствуют навыки маскировки огневых позиций, скрытного перемещения на поле боя, разведки целей и определения их классификации.

В мероприятии боевой подготовки принимают участие около 500 гранатометчиков.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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