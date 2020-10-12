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12.10.2020 (05:10)

Экологи ВВО в текущем году завершили работы на Шантарах и Сахалине

Экологическое подразделение Восточного военного округа в текущем сезоне завершило работы на острове Большой Шантар национального парка «Шантарские острова».

В этом сезоне военные экологи  занимались сбором и резкой старых металлических конструкций. Всего подготовлено к отправке на материк 110 тонн металлолома, демонтировано 300 квадратных метров ветхих сооружений. Военнослужащими загружено 10 контейнеров.  Работы на острове были начаты в начале июля текущего года.

Впервые, в текущем году  подразделение экологов ВВО занималось очисткой территории бывшего военного городка в районе села Победино на острове Сахалин.

Где было собрано 192 тонны металлолома.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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