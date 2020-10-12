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12.10.2020 (05:00)

Расчеты ОТРК «Искандер» ВВО уничтожили важные объекты «противника» в ходе учения в ЕАО

В Еврейской автономной области завершилось тактическое учение с ракетным соединением Восточного военного округа, на вооружении которого состоит оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Так, расчеты ОТРК «Искандер»  совершили марш в назначенный район. Механики-водители закрепили навыки вождения на различной местности
с преодолением естественных препятствий, зараженных районов, маневрированием в ограниченном пространстве.

В определённом районе ракетчики выполнили мероприятия по развертыванию комплексов с марша на неподготовленных позициях. В полевых условиях боевые расчеты соединения проверили работоспособность систем ракет, выполнили их перегрузку с использованием транспортно-заряжающих машин.

Затем, расчеты ОТРК «Искандер» уничтожили критически важные объекты условного противника, выполнив учебные (электронные) пуски аэробаллистических ракет. Ракетчики отработали комплекс задач с многократной сменой стартовых позиций.

Кроме того, в ходе учения военнослужащие уничтожили условные диверсионно-разведывательные группы «противника».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Ракетные войска , Восточный военный округ
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