Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.10.2020 (04:00)

Корабельная противолодочная ударная группа ТОФ вернулась на Камчатку после длительного выполнения задач в Тихом океане

Корабельная противолодочная ударная группа соединения охраны водного района    Войск и сил на Северо-востоке России   вернулась в пункт базирования на Камчатке после длительного выполнения учебно-боевых задач   в Тихом океане.

Малые противолодочные корабли «Холмск» и МПК-107 за 44 дня похода прошли свыше 7 тысяч морских миль от Южных Курил до Арктических широт Тихого океана.  За этот период ими отработаны задачи по поиску подводных лодок условного противника, организация противовоздушной обороны отряда кораблей. Тактической группой выполнено более 40 боевых упражнений.

Основная задача похода - патрулирование в назначенном районе, демонстрация флага Российской Федерации, а также изучение районов плавания в отдаленной от места базирования зоне. Малые противолодочные корабли были задействованы в эпизодах военно-морского учения «Океанский щит-2020» у побережья Чукотки.

В пункте базирования, в связи с успешным выполнением экипажами поставленных задач, состоялась церемония встречи кораблей из похода. Командирам МПК по сложившейся традиции вручили жареных поросят.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Новости по теме:
Сотрудники ВАИ провели занятия по знанию правил дорожного движения военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине
Военнослужащие танкового соединения в Бурятии посетили музей Боевой славы объединения
В Дальневосточного ВОКУ состоялся спортивный праздник с военизированной эстафетой
По военной мостовой переправе через реку Джида в Республике Бурятия с начала работы доставлено более 60 тонн грузов

Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false