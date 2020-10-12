12.10.2020 (04:00)

Корабельная противолодочная ударная группа ТОФ вернулась на Камчатку после длительного выполнения задач в Тихом океане

Корабельная противолодочная ударная группа соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России вернулась в пункт базирования на Камчатке после длительного выполнения учебно-боевых задач в Тихом океане.

Малые противолодочные корабли «Холмск» и МПК-107 за 44 дня похода прошли свыше 7 тысяч морских миль от Южных Курил до Арктических широт Тихого океана. За этот период ими отработаны задачи по поиску подводных лодок условного противника, организация противовоздушной обороны отряда кораблей. Тактической группой выполнено более 40 боевых упражнений.

Основная задача похода - патрулирование в назначенном районе, демонстрация флага Российской Федерации, а также изучение районов плавания в отдаленной от места базирования зоне. Малые противолодочные корабли были задействованы в эпизодах военно-морского учения «Океанский щит-2020» у побережья Чукотки.

В пункте базирования, в связи с успешным выполнением экипажами поставленных задач, состоялась церемония встречи кораблей из похода. Командирам МПК по сложившейся традиции вручили жареных поросят.

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