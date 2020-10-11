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11.10.2020 (23:50)

В Нахимовском военно-морском училище состоялось собрание председателей родительских комитетов учебных курсов училища

В Санкт-Петербурге  состоялось собрание председателей родительских комитетов учебных курсов Нахимовского военно-морского училища. Перед родителями выступил начальник училища вице-адмирал запаса Алексей   Максимук.

Родители нахимовцев получили исчерпывающие ответы на  интересующие их вопросы организации питания, медицинского обеспечения, учебы, дистанционного обучения, дополнительного образования и досуга детей.

Родители 7-го курса интересовались вопросами подготовки к ЕГЭ и работой по профориентации выпускников. На все вопросы родителей отвечали представители администрации училища и ответственные лица. Родители выдвинули инициативу о создании в училище представительного органа «Совет родителей», который будет взаимодействовать с администрацией НВМУ. Встреча прошла в условиях взаимопонимания и конструктивного диалога.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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