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11.10.2020 (23:08)

47 североморцев выполнили норматив кандидата в мастера спорта на чемпионата Северного флота по военно-прикладному спорту

В ходе прошедшего на Северном флоте чемпионата по военно-прикладному спорту 47 военнослужащих выполнили норматив кандидата в мастера спорта, еще двадцать подтвердили первый и третий спортивные разряды. Всего в чемпионате приняли участие 18 команд от объединений, соединений и воинских частей Северного флота.

Состязания проходили на специально-оборудованной трассе отдельного морского инженерного полка флота в посёлке Щукозеро Мурманской области. В программу чемпионата вошли подтягивания на перекладине и подъем переворотом, бег на 60 и 100 метров, 1 и 3 километра, а также полоса препятствия.

Первое место заняла команда «Армата» армейского корпуса Северного флота, показавшая самые высокие результаты во всех видах соревнований. Второе место завоевала команда «Гроза» объединения ВВС и ПВО Северного флота. Бронзовыми призерами чемпионата стали военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, представляющие команду «Альбатрос».

На Северном флоте подобные состязания проводятся регулярно и вызывают большой интерес военнослужащих как сухопутных и береговых воинских частей, так и представителей корабельных соединений.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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