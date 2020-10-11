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11.10.2020 (19:23)

В инженерные войска поступит новый катер на воздушной подушке

В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации готовится к принятию на снабжение инженерно-разведывательный катер «ИРК».

ИРК на воздушной подушке предназначен для ведения круглосуточной инженерной разведки местности и водных преград. Ранее для выполнения задач по ведению инженерной разведки водных преград использовалась надувная лодка СНЛ-8 и комплект разведки водных преград.

Принципиальным отличием разрабатываемого катера является возможность движения катера по воде и суше, ведения инженерной разведки, как самой водной преграды, так и подступов к ней, береговых участков, ледяных переправ с помощью встроенного современного гидроакустического комплекса и комплекта переносных средств инженерной разведки.

 Максимальная скорость хода 60 км/ч. Экипаж –
2 человека. В состав входит пулемёт 7,62 мм, комплект средств разведки водных преград, автомобиль транспортирования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска
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