11.10.2020 (19:18)

Велосипедист армейского Клуба победил в многодневной гонке на чемпионате

В Ижевске завершился чемпионат России по велоспорту на шоссе. Заключительной для турнира стала многодневная гонка среди мужчин, за победу в которой боролись 50 лучших спортсменов страны.

Представитель Центрального спортивного клуба Армии Тимофей Шерстнев первенствовал на чемпионате России по велоспорту на шоссе в многодневной гонке, состоящей из пяти этапов (27, 130, 100, 125 и 100 км). Шерстнев преодолел 27 км за 35 минут 0,7 секунды, 130 км – за 3 часа 1 минуту 16 секунд, 100 км – за 2 часа 50 минут 34 секунды, 125 км – за 3 часа 8 минут 31 секунду, 100 км – за 2 часа 47 минут 32 секунды. Всего армеец затратил 12 часов 22 минуты 53,7 секунды.

Вторым с итоговым результатом 12 часов 23 минуты 14,6 секунды стал Игорь Сидоров. Замкнул тройку лидеров Сергей Фирсанов – 12 часов 23 минуты 29,1 секунды.

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